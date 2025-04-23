Доходные ископаемые: российские компании займутся добычей лития в Аргентине

Несколько десятков совместных с РФ проектов в области добычи природных ископаемых готовятся к запуску в аргентинских провинциях Жужуй, Сальта, Катамарка и Сан-Хуан, выяснили «Известия». Приоритетное направление работы — разработка литиевых месторождений, у компаний есть интерес в этой сфере, заявил «Известиям» аргентинский посол Энрике Игнасио Феррер Виейра. Аргентина вместе с Боливией и Чили располагают практически половиной мировых залежей металла. Сотрудничество, хоть и на уровне частных компаний, важно в контексте непростых дипломатических отношений между Москвой и Буэнос-Айресом при администрации Хавьера Милея. Сколько вкладывают в этот бизнес и много ли можно заработать — в материале «Известий».

Потенциал проектов в сфере добычи природных ископаемых в Аргентине

Около 70 проектов в области добычи природных ископаемых готовятся к запуску в Аргентине, узнали «Известия».

— Уже есть несколько российских компаний, которые открыли свои представительства в Аргентине и занимаются разработкой природных ископаемых, в частности лития. Мы обратили внимание на то, что есть интерес в этой сфере, — сообщил «Известиям» посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Большинство проектов с российским участием находятся на начальных этапах, в том числе идет согласование разрешений на работу (в области экологии и социальной сфере), после этого компании приступят к оценке жизнеспособности проектов, пояснили в посольстве Аргентины в РФ. Территориально они сконцентрированы в провинциях Жужуй, Сальта, Катамарка и Сан-Хуан.

Ранее в российском торгпредстве в Аргентине сообщили, что у стран есть хорошие перспективы сотрудничества в сфере гидроэнергетики и добычи лития.

Несмотря на то что наибольший интерес у российских компаний вызывают проекты, связанные именно с добычей лития, не исключается и сотрудничество в области добычи других природных ископаемых, подчеркнули в аргентинском посольстве.

— У нас с Аргентиной достаточно небольшой товарооборот, поэтому любые совместные проекты позитивно скажутся на его росте, — говорит научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Алина Щербакова.

По официальным данным на 2021 год, товарооборот между Россией и Аргентиной составил $1,3 млрд, к 2024-му этот показатель упал вдвое, сообщал ранее «Известиям» посол латиноамериканского государства.

Торговые отношения Москвы и Буэнос-Айреса пострадали с начала вооруженного конфликта на Украине по причине логистических сложностей и проблем с совершением платежей. Политическая напряженность в двусторонних отношениях с приходом к власти либертарианца Хавьера Милея в декабре 2023 года также оказала влияние на развитие двусторонней торговли. Тем не менее, несмотря на отсутствие контрактов между Россией и Аргентиной на уровне государства, частные компании продолжают сотрудничать.

— Мы не стремимся заключить соглашение на уровне государства, этими вопросами занимаются частные компании. На национальном уровне у нас нет никаких проектов с Россией, — сказал Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Сколько можно заработать на добыче лития

В число основных природных ресурсов, которыми богата Аргентина, входят золото, литий, медь и серебро.

В феврале 2025 года латиноамериканская республика экспортировала золота на $208 млн, серебра — на $45 млн и лития — на $66 млн. Основными покупателями стали Швейцария, Китай, США и Канада. При этом конкретно лития Аргентина в наибольшем количестве направила в КНР (73%), значительно меньше в США (12%), Южную Корею (6%), Японию (3%) и остальные страны (6%).

Вместе с Боливией и Чили Аргентина входит в так называемый литиевый треугольник, на территории которого сконцентрировано около 54% мировых запасов этого металла. По заявлениям аргентинской Палаты горнопромышленных компаний (CAEM), страна в 2025 году намерена произвести 130,8 тыс. т эквивалента карбоната лития, таким образом увеличив на 75% объемы по сравнению с предыдущим годом. На данный момент в стране существует 61 проект в сфере добычи этого металла.

Литий необходим для производства литий-ионных аккумуляторов, которые используются в ноутбуках, мобильных телефонах, электромобилях, а также нужны для проектов в области возобновляемой энергии. В России материал используется также для производства стекла, керамики и смазочных материалов.

Один из главных производителей литий-ионных аккумуляторов в мире — Китай. Страна активно вкладывается в проекты по добыче лития в разных государствах, в том числе и в Латинской Америке. По данным на 2023 год, Пекин имел в Аргентине семь проектов по добычи лития. Одновременно с этим с января 2020 года Китай инвестировал около $3,224 млн в различные проекты по добыче природных ископаемых в латиноамериканской стране.

Благодаря активной разработке и использованию лития китайскому гиганту в производстве батарей Contemporary Amperex Technology в прошлом году удалось заработать около $50,01 млрд.

По более старым данным министерства промышленности и информатизации КНР, в 2023 году объем производства литийионных аккумуляторов превысил 940 гигаватт-часов, что для Пекина в денежном выражении составляет около $197 млрд прибыли.

Один из покупателей литий-ионных батарей у Китая — Россия. В нашей стране есть компании, которые производят такого типа аккумуляторы, но большинство из них ориентированы на рынок военной техники, а не на гражданский.

Что же касается поставок лития на российский рынок, то на протяжении долгого времени основными его экспортерами были Чили и Аргентина. Известно, что, например, в 2021 году Москва закупила у них 10,7 тыс. т литиевых соединений. Затем в СМИ появлялась информация, что после начала СВО сотрудничество по этому направлению прекратилось. В итоге единственным поставщиком осталась Боливия. Сейчас у России и Боливии есть совместный проект в области добычи лития, тем не менее работа пока еще не начата, стороны ожидают одобрения со стороны боливийского парламента.

Совместные проекты России и Аргентины в сфере добычи лития могут помочь РФ ускорить темпы импортозамещения. Тем не менее эксперты отмечают, что приоритетом для нашей страны должны быть не инвестиции в иностранные предприятия, а работа на своей территории.

— Когда мы говорим о разработке углеводородов в каких-то других странах, то говорить, что мы делаем инвестиции и это хорошо, надо осторожно. Для государства это не очень хорошо, поэтому лучше, чтобы туда вкладывались частные компании, а не государственные, — говорит «Известиям» эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На протяжении долгого времени у России не было необходимости разрабатывать собственные литиевые залежи, посколько закупать сырье из-за рубежа было выгоднее. Тем не менее президент неоднократно высказывался за необходимость активнее начать деятельность на собственных месторождениях металла. Так, в феврале 2025 года на пленарном заседании Форума будущих технологий Владимир Путин обратил внимание на то, что России нужно заняться этим вопросом: «У нас в принципе всё, что нам нужно, есть».