Президент Хорватии Миланович исключил возможность присоединения Украины к ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) никогда не примут Украину в свой состав, несмотря на их обещания о будущем членстве страны в объединении. Такое мнение 24 апреля выразил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Страны [Балканского] региона находятся в таком состоянии, что западные политики, к сожалению, никогда не примут их в ЕС. Украина слишком большая и капризная, чтобы даже всерьез говорить об этом, но они всё равно пускают пыль в глаза и дают какие-то нечестные обещания», — приводит слова Милановича его пресс-служба.

Говоря о текущем состоянии ЕС, Миланович указал на энергетические и технологические уязвимости объединения на фоне растущей глобальной конкуренции. По его словам, у союза нет своей электроэнергии, поэтому он вынужден ее импортировать. При этом, продолжил хорватский лидер, ЕС также отстает и в области разработки передовых технологий.

Миланович подчеркнул, что членство в Евросоюзе принесло Хорватии множество преимуществ, однако отметил, что в будущем страна должна действовать стратегически и реалистично.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 апреля проголосовал на общенациональном референдуме против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Орбан еще 19 апреля заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к эскалации украинского конфликта. Он также отметил, что Брюссель собирается принять в Евросоюз страну, «у которой отсутствуют четкие границы, стабильная экономика и полноценный суверенитет».