Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доходы от приватизации вдвое превысили годовой план и составили 9,5 млрд рублей
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении шахты на востоке ДР Конго
Мир
В Индии приняли решение перекрыть течение реки Инд в направлении Пакистана
Новости компаний
Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса «Авито»
Общество
В Махачкале пенсионер создал стенд с ветеранами ВОВ и их внуками — участниками СВО
Мир
Додик предложил решить кризис в БиГ выдачей Шмидта сербской стороне
Мир
Индия не намерена аннулировать выданные пакистанцам-индуистам долгосрочные визы
Мир
Лидер хуситов заявил о 16 атаках за неделю на Израиль и корабли США
Происшествия
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Мир
Сейсмолог предрек новые подземные толчки в Турции после землетрясения
Культура
Главный приз 47-го ММКФ жюри отдало индийскому фильму «Элизиум»
Мир
Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ
Мир
Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах по Украине
Общество
В ЛНР задержали экс-боевика украинского батальона «Айдар»
Армия
Средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Общество
В Москве арестовали совершившего 25 лет назад убийство мужчину
Армия
Военные группировки войск «Центр» рассказали о методах защиты танков на поле боя

Президент Хорватии Миланович исключил возможность присоединения Украины к ЕС

Миланович: ЕС никогда не примет Украину в свой состав, несмотря на обещания
0
EN
Фото: ТАСС/DAMIR SENCAR/POOL
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Страны Евросоюза (ЕС) никогда не примут Украину в свой состав, несмотря на их обещания о будущем членстве страны в объединении. Такое мнение 24 апреля выразил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Страны [Балканского] региона находятся в таком состоянии, что западные политики, к сожалению, никогда не примут их в ЕС. Украина слишком большая и капризная, чтобы даже всерьез говорить об этом, но они всё равно пускают пыль в глаза и дают какие-то нечестные обещания», — приводит слова Милановича его пресс-служба.

Говоря о текущем состоянии ЕС, Миланович указал на энергетические и технологические уязвимости объединения на фоне растущей глобальной конкуренции. По его словам, у союза нет своей электроэнергии, поэтому он вынужден ее импортировать. При этом, продолжил хорватский лидер, ЕС также отстает и в области разработки передовых технологий.

Миланович подчеркнул, что членство в Евросоюзе принесло Хорватии множество преимуществ, однако отметил, что в будущем страна должна действовать стратегически и реалистично.

Второй раз первый: Зоран Миланович остается президентом Хорватии
Почему подавляющее большинство хорватов проголосовали за противника военной помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 апреля проголосовал на общенациональном референдуме против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Орбан еще 19 апреля заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к эскалации украинского конфликта. Он также отметил, что Брюссель собирается принять в Евросоюз страну, «у которой отсутствуют четкие границы, стабильная экономика и полноценный суверенитет».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025