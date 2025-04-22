Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал на общенациональном референдуме против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом 22 апреля он написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, Брюссель вместе с оппозиционной партией «Тиса» выступают за принятие Украины в ЕС.

«Это уничтожит венгерскую экономику. Давайте не дадим им решать наше будущее за нас! Референдум-2025. Я уже проголосовал», — дополнил Орбан.

Ранее в этот день сообщалось, что ЕС планирует лишить Венгрию права голова в объединении из-за отказа станы поддерживать Украину. Отмечается, что реализация идеи на данный момент находится «на ранней стадии».

До этого, 19 апреля, Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к эскалации военного конфликта с Россией. Он также отметил, что Брюссель собирается принять в Евросоюз страну, «у которой отсутствуют четкие границы, стабильная экономика и полноценный суверенитет».