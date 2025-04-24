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Посол РФ заявил о важности признания преступлений нацистов геноцидом народов СССР

Нечаев: преступления нацистов должны быть признаны геноцидом народов СССР
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Фото: TASS/Christophe Gateau
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Преступления Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) должны быть признаны геноцидом народов СССР, представители России, участвуя в памятных акциях к 80-летию Великой Победы на расположенных в Германии мемориалах и захоронениях советских воинов свято чтут память павших. Об этом 24 апреля говорится в комментарии посла России в ФРГ Сергея Нечаева.

Он отметил, что на фоне многочисленных спекуляций в немецких СМИ об участии РФ в акциях ко Дню Победы, хотел бы расставить некоторые акценты.

«День Победы в Великой Отечественной войне — священный праздник для каждого гражданина России. Война на уничтожение, которую нацисты развязали против Советского Союза, унесла жизни 27 млн советских граждан. Преступления Третьего рейха и его пособников должны быть признаны геноцидом народов СССР. Призываем к этому новый состав бундестага и новое федеральное правительство ФРГ, когда оно будет сформировано», — заявил дипломат.

Россия, как государство — продолжатель СССР, свято чтит память павших советских воинов и при этом никогда не делила и не делит их подвиг и положенные жертвы советским народом на алтарь Победы по национальному признаку.

Победа в ВОВ — это общее достояние и общая боль. В ходе нее представители более 100 народов СССР — русские, белорусы, украинцы и казахи — выстояли плечом к плечу и победить могли только вместе, заявил дипломат.

«На территории Германии находится более 4 тыс. захоронений, в которых покоится более 700 тыс. советских воинов. Искренне признательны местным властям, Германскому народному союзу по уходу за военными могилами, гражданам ФРГ за бережное отношение к советским воинским захоронениям и мемориалам. <…> Решительно отвергаем попытки обвинить нас в «пропагандистской инструментализации» акций памяти», — указал Нечаев.

Задача представителей России — достойно отметить предстоящую годовщину Великой Победы, почтить память освободителей Германии и Европы от нацизма. Дипломат пригласил всех желающих присоединиться к российской стороне, возложить цветы и венки и поклониться могилам солдат.

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Ранее в этот день Нечаев, комментируя угрозы со стороны немецкого правительства не допустить его на мероприятия в Германии к 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе, заметил, что РФ не нужно специального приглашения, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма и ​​торжественно отметить праздник.

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на фоне рекомендаций МИД ФРГ не приглашать российских и белорусских дипломатов на памятные мероприятия подчеркнула, что политики Германии не должны забывать о решающем вкладе СССР в победу над нацистской Германией.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

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