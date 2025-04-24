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Новак поручил проработать меры поддержки предприятий угольной отрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Федеральному центру и региональным властям РФ поручено проработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий. Как сообщает 24 апреля пресс-служба правительства РФ, такую задачу поставил вице-премьер России Александр Новак.

Поручение было дано по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором обсуждалось текущее положение угольной отрасли и меры для повышения ее эффективности.

«Поручено выработать среднесрочные меры поддержки предприятий отрасли для сохранения их стабильной работы с учетом опыта их применения в период пандемии COVID-19. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности в шахтах и разрезах», — отмечено в Telegram-канале правительства.

Главы угледобывающих субъектов РФ доложили правительству о ситуации в отрасли. Предложенные меры Минэнерго должны быть доработаны, учитывая озвученные дополнения.

«Правительство держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи. В случае необходимости следует принимать превентивные меры с точки зрения оценки текущей ситуации и прогноза на ближайшую перспективу. Президент [России Владимир Путин] всегда подчеркивает: мы должны действовать на опережение», — заявил Новак.

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Первого апреля председатель правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании по системе управления фондом недр отмечал, что в России необходимо повышать эффективность и охват мониторинга использования лицензий на недра, а также цифровизации и автоматизации процессов в этой сфере. Он подчеркнул, что добыча полезных ископаемых является одной из ведущих сфер экономики России. Однако для их бесперебойной добычи, чтобы гарантировать достаточные запасы на перспективу, нужно вести непрерывный поиск и разведку местности.

В марте Новак заявил, что прогноз по добыче угля на текущий год будет снижен, так как отрасль переживает достаточно сложный период. Он отметил, что правительство обсуждает меры поддержки в угольной сфере, которые включают снижение логистических затрат и отсрочку уплаты налогов.

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы в развитии. От ее роста и успехов во многом зависит благополучие будущего страны, добавил он.

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