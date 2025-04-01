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Патрушев заявил о важности мониторинга использования лицензий на недра РФ

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Фото: пресс-служба вице-премьера России Дмитрия Патрушева
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В России необходимо повышать эффективность и охват мониторинга использования лицензий на недра, а также цифровизации и автоматизации процессов в этой сфере. Об этом 1 апреля заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании по системе управления фондом недр.

Он отметил, что добыча полезных ископаемых является одной из ведущих сфер экономики России. Однако для их бесперебойной добычи, чтобы гарантировать наличие достаточных запасов на перспективу, нужно вести непрерывный поиск и разведку местности.

«Несмотря на то что условия получения лицензий четко регламентированы законодательством, практика показывает, что ряд компаний выполняют взятые на себя обязательства не в полном объеме. Для совершенствования действующих механизмов необходимо использовать не только прямое регулирование, но и настраивать экономические инструменты стимулирования, чтобы у компаний была заинтересованность», — отметил Патрушев.

Вице-премьер обсудил с руководителями профильных ведомств эффективность заявительного порядка выдачи лицензий на геологическое изучение недр. Было отмечено, что с 2014 года, когда заработал данный механизм, компании вложили в отрасль около 100 млрд рублей, было открыто порядка 700 месторождений, в стране выросли запасы по ключевым видам ресурсов.

Однако есть и негативные последствия случаев получения лицензий компаниями, которые не имеют необходимые для этого капитал и компетенции. Для предотвращения таких случаев Минприроды России и Роснедрам предстоит провести оценку действующего механизма по каждому виду полезных ископаемых, указал Патрушев.

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Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин 26 марта также подчеркнул важность освоения полезных ископаемых для России, уточнив, что огромной ресурсной базой для этого является Арктика. Он указал на наличие залежей угля, полиметаллов, меди и других полезных ископаемых в регионе.

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