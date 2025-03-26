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Дюмин подчеркнул важность освоения Россией полезных ископаемых в Арктике

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин заявил, что Арктика является огромной ресурсной базой, и подчеркнул важность освоения полезных ископаемых для России. Об этом он сообщил 26 марта на Международном арктическом форуме в Мурманске.

«В Арктике находится свыше 1,5 тыс. трлн кубометров газа и 83 млрд баррелей неразведанной нефти. Это порядка чуть больше 13% от всех мировых запасов. Исходя из этого, следует определиться с перспективами — это и сроки, и объемы освоения полезных ископаемых в Арктической зоне», — объяснил Дюмин.

Он подчеркнул наличие залежей угля, полиметаллов, меди и других полезных ископаемых в регионе. Секретарь Госсовета России отметил важность Северного морского пути (СМП) не только как транспортного проекта, но и комплексного освоения всего Арктического региона.

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Ранее в этот день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики. По его словам, это необходимо для эффективных инвестиций в развитие СМП и всего Арктического региона.

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