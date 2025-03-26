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Глава РФПИ Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики. Соответствующую инициативу он высказал 26 марта на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Он подчеркнул, что Арктический регион и Северный морской путь являются не только стратегическим активом России, но и инвестиционным. По его словам, в данные активы необходимо вкладывать много инвестиций.

«Мы, в принципе, предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд для того, чтобы <...> проекты (о развитии Арктики. — Ред.) поддерживать. Мы считаем, что многие из них могут также реализовываться с механизмами концессий», — сказал он.

По его словам, арктический инвестиционный фонд в том числе мог бы поддерживать крайне необходимые для развития технологии. Среди важных элементов развития Арктического региона глава РФПИ назвал инфраструктуру, технологии и механизмы финансирования.

Дмитриев подчеркнул, что Арктика и Северный морской путь в том числе являются глобальной ресурсной базой. Он уточнил, что на территории хранится 13% разведанных мировых запасов нефти и порядка 30% запасов газа.

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Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на том же заседании заявил о росте стратегического значения Арктики для России на фоне нынешней военно-политической ситуации. Он назвал приоритетной задачей для национальных интересов РФ и безопасности Арктики ускорение экономического, инфраструктурного развития Арктической зоны, а также сохранение суверенитета государства над территорией региона.

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