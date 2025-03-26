Глава РФПИ Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики. Соответствующую инициативу он высказал 26 марта на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Он подчеркнул, что Арктический регион и Северный морской путь являются не только стратегическим активом России, но и инвестиционным. По его словам, в данные активы необходимо вкладывать много инвестиций.

«Мы, в принципе, предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд для того, чтобы <...> проекты (о развитии Арктики. — Ред.) поддерживать. Мы считаем, что многие из них могут также реализовываться с механизмами концессий», — сказал он.

По его словам, арктический инвестиционный фонд в том числе мог бы поддерживать крайне необходимые для развития технологии. Среди важных элементов развития Арктического региона глава РФПИ назвал инфраструктуру, технологии и механизмы финансирования.

Дмитриев подчеркнул, что Арктика и Северный морской путь в том числе являются глобальной ресурсной базой. Он уточнил, что на территории хранится 13% разведанных мировых запасов нефти и порядка 30% запасов газа.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на том же заседании заявил о росте стратегического значения Арктики для России на фоне нынешней военно-политической ситуации. Он назвал приоритетной задачей для национальных интересов РФ и безопасности Арктики ускорение экономического, инфраструктурного развития Арктической зоны, а также сохранение суверенитета государства над территорией региона.