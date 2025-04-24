Разрисовавшего стену Цоя вандала арестовали на семь суток

Степану Бабанову, разрисовавшему стену памяти Виктора Цоя на Старом Арбате, назначили административный арест на семь суток. Об этом 24 апреля сообщает корреспондент «Известий» из Пресненского районного суда.

Сам задержанный считает, что ничего противоправного не совершил, так как на стене пишут и рисуют все.

«По факту я ничего не нарушил, потому что стена эта, вы видели, там изображения не самого лучшего качества и люди там среди бела дня рисуют. Я специально изучил закон, прежде чем идти и на ней писать», — рассказал мужчина.

Также, по словам задержанного, он хотел своими действиями обратить внимание на проблему плагиата среди молодых музыкантов.

В среду, 23 апреля, на стене Цоя появилась надпись «Мрачные щи», нанесенная красной краской поверх других. Позже в тот же день полиция задержала вандала. В отношении него было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).