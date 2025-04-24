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МИД РФ предупредил о дискриминации Молдавией въезжающих в страну россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Власти Молдавии продолжают вести дискриминационную политику в отношении россиян, въезжающих в республику, нередко отказывая в посещении страны по надуманным причинам. Об этом 24 апреля предупредило Министерство иностранных дел РФ, порекомендовав учитывать риски при планировании поездок в данном направлении.

«Возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, поскольку молдавские власти отказывают его сотрудникам в допуске к российским гражданам», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Дипломаты отметили, что по прилете в Кишинев путешественников с российскими паспортами часто подвергают унизительному досмотру, который может занимать несколько часов. При этом в течение проверки россиян, в том числе детей, не обеспечивают элементарными бытовыми условиями: не дают воду и питание, а также лишают возможности для связи.

«После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин. Ежедневно власти Молдавии запрещают въезд нескольким десяткам граждан России», — сообщила пресс-служба МИДа.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге ранее в этот день отметила, что еще одним проявлением враждебной линии Кишинева по отношению к Москве является сбор разведданных экс-сотрудником спецслужб Молдавии в России. Она добавила, что своими действиями власти Молдавии специально хотят разорвать отношения с Россией, а также усложнить жизнь своих граждан.

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