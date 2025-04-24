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Захарова указала на враждебность линии Молдавии по отношению к России

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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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Сбор разведданных экс-сотрудником спецслужб Молдавии в России является еще одним проявлением враждебной линии Кишинева по отношению к Москве. Об этом 24 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Это еще одно проявление, я имею в виду подобные действия, которые были выявлены и пресечены ФСБ России, является еще одним проявлением враждебной линии молдавских властей по отношению к нашей стране», — сказала Захарова.

Кроме того, она добавила, что своими действиями власти Молдавии специально хотят разорвать отношения с Россией, а также усложнить жизнь своих граждан.

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Накануне в ФСБ рассказали, что экс-сотрудника спецслужб Молдавии Дмитрия Руснака, который приехал в Россию для сбора разведывательных сведений, выдворили из страны. Уточнялось, что мужчина прибыл в РФ в 2024 году с заданием, в рамках которого ему было необходимо собрать секретную информацию о планах руководства России в отношении Молдавии.

Позднее стало известно, что Руснака готовил лично начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов в РФ).

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