Экс-сотрудника спецслужб Молдавии Дмитрия Руснака готовил лично начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Об этом 23 апреля заявил корреспондент «Известий».

В России Руснак должен был собрать сведения о деятельности политиков и силовых структур РФ, однако был рассекречен ведомством, что спасло его от заключения под стражу. Во время проведения допроса экс-сотрудник спецслужб не скрывал, что его куратором был начальник ГУР Украины.

«Мы, когда разговаривали с ним много раз про конфликт, я не стеснялся говорить свою позицию открыто. <…> Я ему говорил, что «Ну ты же понимаешь, что шансов нет?». Он говорит: «Я это понимаю, более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая не сможет противостоять русской армии». Так, а зачем ты готовишь меня? А он готовился, он стремился, он очень хотел», — рассказал Руснак.

Экс-сотрудник спецслужб заручился поддержкой Буданова еще в 2020 году. В тот год он помогал Украине установить контакты с Майей Санду, тогда она была только кандидатом на пост президента Молдавии.

«Санда работает в интересах Запада, а не в интересах своего народа. Санда предоставляет все данные, которые будет нужны для вербовки СБУ и подготовки террористов, предоставит территории», — подчеркнул ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

В дальнейшем в Молдавии стали вербовать агентов на всех уровнях для Украины. Этим занимались Буданов с Руснаком. Летом 2021 года экс-сотрудник спецслужб провел встречу с руководителем дружбы безопасности республики Александром Есауленко. В рамках нее стороны поговорили о диверсиях на складах с боеприпасами в Приднестровье, что происходило с одобрения государств Запада. После назначения на должность президента Санда в первую очередь поехала на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вся Молдавия под контролем западных спецслужб и, прежде всего, они ее рассматривают как серую зону, в которой можно взращивать терроризм», — сообщил политолог, ветеран боевых действий Игорь Витюк.

В этот же день в ФСБ рассказали, что Руснака, который приехал в Россию для сбора разведывательных сведений, выдворили из страны. Уточнялось, что мужчина прибыл в РФ в 2024 году с заданием, в рамках которого ему было необходимо собрать секретную информацию о планах руководства России в отношении Молдавии, представителей силовых и иных структур РФ, которые связаны с деятельностью в направлении страны экс-сотрудника спецслужб. ФСБ также продемонстрировала кадры допроса Руснака.