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Эксперт предупредил о новых требованиях для туристов в Таиланде

Эксперт Зиядинов: с 1 мая в Таиланде новые правила въезда для туристов
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Фото: ТАСС/Александр Кадников
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Среди российских туристов, купивших пакетные туры на майские праздники, 12% выбрали Таиланд. Наибольшей популярностью пользуются курорты Паттайи и Пхукета. Однако с 1 мая 2025 года в Таиланде вступают в силу новые правила въезда для иностранных туристов. Руководитель направления туров в сервисе путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов рассказал «Известиям» 25 апреля, как россиянам подготовиться к поездке, чтобы избежать сложностей при пересечении границы.

Эксперт напомнил, что главное нововведение — обязательное заполнение электронной миграционной анкеты TDAC (Thailand Digital Arrival Card) строго за три дня до прибытия в страну. Документ доступен на сайте иммиграционного бюро Таиланда, где есть русскоязычная версия интерфейса, хотя саму анкету необходимо заполнять на английском языке. По словам эксперта, раньше россиянам при въезде приходилось заполнять бумажную анкету.

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Анкета состоит из трех основных разделов. В первом нужно указать персональные данные: ФИО, номер паспорта, дату рождения, страну проживания, а также информацию о поездке — страну отправления, вид транспорта и дату отъезда. Второй раздел посвящен месту проживания в Таиланде — здесь потребуется ввести название и адрес отеля или апартаментов. Третий блок содержит вопросы о здоровье, включая перечень стран, которые турист посещал в течение последних двух недель.

«Важно помнить, что без заполненной анкеты въезд в страну может быть осложнен», — предупредил Зиядинов.

Форма бесплатна, а данные сохраняются в системе, что позволяет при повторных поездках просто обновлять информацию.

«Власти Таиланда предупреждают, что без заполненной формы в страну могут не пустить. Анкета бесплатная, а чтобы не забыть о новой процедуре, стоит добавить ее в чек-лист обязательных дел перед поездкой», — посоветовал Зиядинов.

19 апреля руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих рассказала «Известиям» о важных нюансах в подготовке к летнему отпуску. Она подсказала: чтобы отдых прошел без стресса, лучше начать подготовку заранее, хотя бы за 1,5–2 месяца. Она напомнила, что в путешествие нужно не забыть удобную одежду, купальник, солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный крем, зарядку, пауэрбанк, наушники, переходник под местные розетки.

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