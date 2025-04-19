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Эксперт рассказала о важных нюансах в подготовке к летнему отпуску

Эксперт Долгих: начинать планировать отпуск лучше за 1,5–2 месяца до его начала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Чтобы отдых прошел без стресса, лучше начать подготовку заранее, хотя бы за 1,5–2 месяца. О том, как подготовиться к летнему отпуску, «Известиям» рассказала руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих.

«За 1,5–2 месяца у вас будет время найти выгодные билеты, подобрать жилье и спокойно собрать чемодан. Летние направления популярны, особенно в июле и августе. Билеты и жилье разбирают быстро, а цены растут как температура на курортах. Поэтому бронируйте билеты за два месяца до начала сезона. Ищите перелеты с пересадками: иногда они помогают сэкономить», — указала эксперт.

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Она напомнила, что в путешествие нужно не забыть удобную одежду, купальник, солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный крем, зарядку, пауэрбанк, наушники, переходник под местные розетки. Обязательно взять документы и сохранить их копии в телефоне (паспорт, страховка, бронь билетов/жилья) и наличную валюту, поскольку не везде принимают российские карты или есть обмен.

«Также у вас должна быть дорожная аптечка. Возьмите проверенные лекарства: обезболивающее, жаропонижающее, что-нибудь от аллергии и от живота. Пригодятся и пластыри, если вдруг натрете ноги. Если принимаете рецептурные препараты, берите с запасом и храните в ручной клади», — пояснила она.

Дома, по словам Долгих, следует оставить полчемодана «а вдруг пригодится» и обувь на каждый день отпуска — одной-двух пар достаточно. А также не стоит брать в дорогу дорогую технику и украшения.

«За сутки до выезда поставьте в телефоне напоминание с чек-листом: паспорт, билеты, деньги, зарядка. Работает безотказно, даже если вы собираетесь в последний момент», — подчеркнула эксперт.

Ранее, 3 апреля, врач-дерматокосметолог Исита Ханалиева рассказала «Известиям» об опасности УФ-лучей даже в пасмурную погоду. УФ-лучи повышают риск развития рака кожи, включая меланому, и снижают иммунный ответ. Эксперт отметила, что выбор солнцезащитного средства важен и должен основываться на типе кожи, а также на составе и текстуре косметических средств. Различные форматы — тональные средства, основы под макияж, пудры, кремы и спреи — могут обеспечивать солнцезащиту, но имеют свои особенности, которые стоит учитывать.

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