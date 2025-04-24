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Объявлен отзыв более 47 тыс. автомобилей Lada

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 22731 автомобиля Lada Vesta и 24408 автомобилей Lada Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023 года. Соответствующее уведомление размещено 24 апреля на официальном сайте ведомства.

Как отмечают в Росстандарте, причиной отзывной кампании стало отсутствие на этих машинах блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

На АвтоВАЗе отметили, что компания выполняет свои обязательства перед клиентами и приглашает владельцев «Вест» и «Ларгусов» для дооснащения автомобилей соответствующими блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

«Приглашения будут разосланы владельцам автомобилей Lada Vesta и Lada Largus, выпущенных с октября 2021 по апрель 2022 года. В автомобилях будет доустановлен блок ЭРА-ГЛОНАСС с функцией автоматического вызова. Система произведена и поставлена российский фирмой «Итэлма». Все работы будут производиться бесплатно на дилерских станциях Lada», — сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя.

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Ранее стало известно, что АвтоВАЗ проведет в Дубае международную конференцию партнеров по экспорту, на которой представит ключевые направления развития бренда Lada на зарубежных рынках.

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