АвтоВАЗ представит в Дубае экспортную стратегию компании

Компания АвтоВАЗ проведет в Дубае международную конференцию партнеров по экспорту, на которой представит ключевые направления развития бренда Lada на зарубежных рынках. Об этом говорится в сообщении отечественного автопроизводителя, поступившим в «Известия» 24 апреля.

Мероприятие объединит действующих и потенциальных партнеров, а также лидеров автомобильной отрасли более чем из 37 стран мира, включая государства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии.

Деловая часть конференции пройдет в партнерском дилерском центре LADA в Дубае, который вскоре откроет свои двери для местных покупателей. В рамках конференции будут представлены экспортная стратегия Lada и актуальный модельный ряд бренда, включая новую модель Lada Iskra.

Участники смогут детально ознакомиться с автомобилями, обсудить возможности адаптации продукции под требования разных рынков и организации локальных сборочных проектов, а также наметить планы по расширению дистрибуции.

«Выбор ОАЭ в качестве места проведения конференции подчеркивает намерение АвтоВАЗа по усилению позиций Lada в международном пространстве. Дубай является ключевым транспортным и деловым хабом, а также мощной маркетинговой площадкой, что способствует укреплению имиджа бренда и привлечению новых партнеров», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Ранее, 19 апреля, на автозаводе в Тольятти началось промышленное производство автомобилей Lada Iskra. Продажи этой модели начнутся 20 июля.