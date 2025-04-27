Больные на голову: шарлатаны «лечат» испанцев хлоркой

Всё больше испанцев перестают верить официальной медицине в вопросах борьбы с раком и полагаются на сомнительные, а часто и просто опасные методы шарлатанов из интернета. Эмоциональные рассказы в соцсетях о чудесных исцелениях находят своего читателя — одна из заметных групп «победителей рака народными средствами» в Telegram насчитывает 50 тыс. подписчиков, ежедневно на канале появляются 200 и более различных сообщений о чудо-лекарствах, среди которых, например, хлорсодержащая бытовая химия для дезинфекции сантехники и отбеливания тканей. СМИ королевства бьют тревогу — жизни людей в реальной опасности. Подробности — в материале «Известий».

Последняя надежда

В течение многих лет Мария (имя изменено) боролась с метастатическим раком груди — неизлечимым, но всё же поддающимся торможению в своем прогрессе заболеванием, выживаемость при котором в последние годы возросла благодаря достижениям медицины. 70-летняя жительница Мадрида проходила гормональное лечение, которое дало ей хорошие результаты в контроле над хворью, однако однажды она решила отказаться от этой терапии и начать лечиться отбеливателем.

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Мария — одна из последних пришедших в кабинет онколога Элиаса Лопеса Хименеса пациентов, пытавшихся перед этим победить опухоль диоксидом хлора или хлоритом натрия. Речь идет о хлорированных соединениях, широко известных как отбеливатели, которые сами по себе ядовиты и являются канцерогенами. Но всё большее число испанцев в это не верят и пополняют ряды людей, одураченных последователями учения американского оккультиста Джима Хамбла, проживающего ныне в Мексике.

Хамбл утверждает, что он бог, присланный на Землю из галактики Андромеды, наделенный способностями исцелять прикосновением руки. В своих сочинениях он сообщает, что открыл магическое средство от всех болезней. Прежде чем покинуть США, он выпускал там препарат на основе соединений хлора «для лечения рака и еще сотен болезней». Всего, по его словам, он создал более 200 чудодейственных открытий, включая «алхимический метод понижения радиации до нуля».

«Несколько лет назад я не думал, что общественность верит в эффективность этого метода, но в последнее время в Испании людей, верящих в волшебные лечебные свойства хлорки, становится всё больше. Ситуация ухудшается», — говорит Лопес Хименес, являющийся членом Испанской ассоциации по борьбе с раком (AECC).

Данные о количестве пациентов, обращающихся к этим препаратам для лечения рака, испанский минздрав не публикует — возможно, потому, что такую статистику не ведет. «Хлористы» в клиники не обращаются, но, анализируя косвенные признаки, Лопес Хименес уверенно заявляет, что число самолечащихся нетрадиционными способами растет и в особенности это стало заметно после пандемии коронавируса.

Фото: Global Look Press/Clara Margais

В дополнение к мнению специалиста AECC можно также отметить, что Испанскому агентству по лекарственным средствам и товарам для здоровья (AEMPS, подразделение министерства здравоохранения королевства), обеспокоенному положением дел, пришлось даже выпустить заявление, предупреждающее о рисках, связанных с приемом отбеливателей внутрь.

В январе 2025 года врачу с Балеарских островов Надии Попель, которая частным образом выписывала своим пациентам диоксид хлора для лечения рака, были предъявлены обвинения по уголовной статье.

Интернет как источник массового оболванивания

В случае с Марией упомянутый выше столичный онколог подчеркнул, что «она сама создала себе очень серьезную проблему, употребляя отбеливатель: ее болезнь обострилась».

Специалист AECC сетует, что «в социальных сетях никто не отвечает за свои слова, нести может всё, что в голову взбредет, и выдавать себя может за медицинское светило, не испытывая угрызений совести». Вот и Мария рассказала доктору, что начала использовать этот метод после чтения чатов, где люди писали, что лечатся отбеливателем и всё у них очень хорошо. Ничего удивительного: те, у кого результат отрицательный, уже никому никогда ничего не скажут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мария, как и многие другие обманутые испанцы, читала Telegram-канал о «чудодейственном диоксиде хлора». На него подписано около 50 тыс. испаноязычных пользователей, и в нем не только общение между больными, но и «практические советы» по приготовлению и приему отравы. Понятно, что врачей среди рекомендующих нет.

Рекомендуют фермеры и певцы

В новостном разделе канала собраны пресс-релизы, видео и ссылки на ассоциацию Dulce Revolución («Сладкая революция»), основанную фермером Хосепом Памиесом, которая была дважды оштрафована на сумму €600 тыс. за рекламу подобных веществ. Имеются также сканы статей, подписанных соратником Памиеса Гильемом Феррером, пропагандирующим ненаучное лечение вместе с известным испанским певцом Мигелем Босе. Занятно, что испанские журналисты попробовали найти бумажные оригиналы газет с этими статьями, но безуспешно.

Кроме того, желающие могут ознакомиться с писаниями блогера Патрисии Каллисперис, которая во время пандемии регулярно распространяла дезинформацию о COVID-19, возможных методах его лечения и вакцинах.

Фото: Global Look Press/Stefan Obermeier

В разделе «Отзывы» собраны рассказы о чудесных излечениях с помощью отбеливателя. Но рассказывается обычно о «дочери друга» или «пациенте доктора Х», связаться с которыми невозможно. Однако можно связаться со «специалистом» — по запросу страждущий попадает в чат с ботом, который, выдав изрядное количество наукообразных рекомендаций вроде «следовать протоколам C + K + E + L», переправляет жертву в лапы некоего Андреаса Кальдера, немца без медицинского образования, занимающегося продвижением и продажей диоксида хлора. Как сообщает бот, полуторачасовая видеоконференция с «целителем» обойдется всего в €50.

Да это же секта!

«Легкодоступность информации на интересующую тему, рассказы о чудесных исцелениях, неверие в официальную научную медицину, а также страх и отчаяние, царящие в душах больных раком, — вот причины, благодаря которым движение «хлористов» распространяется в Испании, — считает Лопес Хименес. — Еще один фактор, который следует учитывать, — это то, что население Испании меняется. К нам постоянно прибывают люди из стран Латинской Америки, где сектантство и вера в чудеса более распространены».

Эксперт по культам Луис Сантамария дель Рио добавляет, что эти группы окружены «сектантской атмосферой, в которой людей заставляют верить, что есть личности, прибывшие с других планет и потому обладающие особыми знаниями, способностями и методами, которые являются эффективными, но которые отвергаются официальной наукой и существующей системой».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В этом есть элитарный компонент: они считают себя особенными людьми, имеющими доступ к мудрости, знаниям и решениям своих проблем. И они пользуются, как это происходит во всех сектантских средах, уязвимостью больных и их семей», — говорит Сантамария, один из основателей Иберо-американской сети по изучению культов (RIES).

Ученый замечает, что число подобных сект растет. И особенно сильно — после пандемии, когда появились группы противников вакцинации. И «что, несмотря на все усилия, предпринятые для распространения научных знаний и достоверной информации для разоблачения мистификаций в вопросах здравоохранения, число вовлекаемых в оккультизм увеличивается в геометрической прогрессии».

Опасность рядом

Онкологи из AECC недвусмысленно заявляют, что «любое лечение, не имеющее научного обоснования, не должно рекомендоваться ни при каких обстоятельствах, поскольку оно подвергает риску здоровье пациентов и приводит к значительной загруженности организма токсинами».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Оно не только не оказывает никакого позитивного действия против рака, но позволяет болезни прогрессировать. Что само по себе уже очень серьезно, но может вызвать опасные побочные эффекты при постоянном использовании», — настаивают эксперты организации.

Что касается различных групп, которые рекомендуют их принимать, AECC призывает их: «Пожалуйста, не пропагандируйте эти антинаучные идеи. Никакие сообщения такого рода не должны распространяться в обществе». Ассоциация также отмечает, что «фальшивые сведения о полезности хлорки для здоровья и результативности ее в борьбе против рака представляют опасность для общественного здоровья» и что власти должны осуществлять «более полный контроль в этой сфере».