Дерматолог дала советы по защите от комаров и клещей

Чтобы на природе защитить кожу от солнечных лучей, комаров и клещей, можно обратить внимание на несколько средств. Подробнее о них рассказала «Известиям» 25 апреля дерматовенеролог и косметолог Валерия Шаповалова. Кроме того, эксперты сервиса «Купер» подсчитали, во сколько россиянам может обойтись такой «майский набор».

Для защиты кожи на природе, по словам косметолога, необходим минимальный набор средств. В первую очередь это солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Особенно важно его использовать при длительном пребывании на солнце.

«УФ-индекс удобно отслеживать в приложении телефона. Это поможет понять, насколько интенсивна солнечная активность и какой уровень защиты необходим в данный момент. От комаров и клещей спасут репелленты, содержащие DEET, пикаридин или масло лимонного эвкалипта», — объяснила Шаповалова.

Важна, по словам эксперта, и правильная одежда. Длинные рукава и брюки из плотной ткани значительно уменьшают риск укусов. Для лучшей защиты врач рекомендует заправлять одежду, создавая плотно прилегающие слои ткани.

При этом совмещать репелленты с солнцезащитными кремами можно, но важна правильная последовательность: сначала следует наносить солнцезащитный крем, а затем репеллент.

«Однако нужно помнить, что некоторые средства могут снижать эффективность друг друга. Поэтому лучше всего выбирать комбинированные продукты или делать паузу между нанесениями», — рассказала врач.

Эксперт отметила, что люди часто допускают ряд ошибок. Многие выбирают крем с недостаточным уровнем SPF, что не обеспечивает нужную защиту в период активного солнца. Также часто наносят слишком мало средства — оно просто не работает в полную силу. Некоторые нередко забывают о времени действия репеллентов и не обновляют их, когда срок защиты истекает. Еще один недочет — неравномерное нанесение защитных средств, из-за чего остаются незащищенные участки кожи. Вместе с тем использование просроченных продуктов и вовсе может навредить коже вместо того, чтобы ее защитить.

Признаки укуса клеща могут включать покраснение, зуд, отек, а также появление характерного «кольца» через несколько дней. В центре этого кольца обычно видно место укуса.

«После пребывания на природе в первые часы важно тщательно осмотреть всё тело, включая складки кожи — подмышечные, паховые, а также волосистую часть головы. Не забудьте осмотреть и одежду», — подчеркнула дерматовенеролог.

При обнаружении клеща нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт для его правильного извлечения.

«После укуса комара следует использовать антигистаминные мази или кремы с гидрокортизоном. Они уменьшают зуд и воспаление. При множественных укусах можно принять антигистаминный препарат внутрь», — добавила Шаповалова.

Как подсчитали эксперты «Купера», набор из крема SPF, спрея от комаров и клещей, а также геля после укусов обойдется россиянам в среднем в 1 тыс. рублей. Так, например, солнцезащитный крем можно найти за 489 рублей, репеллент от комаров и клещей — за 299 рублей, гель-бальзам после укусов — от 219 рублей.

Косметолог также отметила, что при укусах комаров можно облегчить состояние простыми домашними средствами. Например, холодный компресс помогает уменьшить отек и зуд сразу после укуса. Простая паста из пищевой соды и воды, нанесенная на 10–15 минут, также снимает зуд. Натуральный гель алоэ вера успокаивает раздраженную кожу и ускоряет заживление.

Для отпугивания насекомых некоторые используют натуральные масла, например масло цитронеллы. Но важно помнить: масла действуют намного слабее и меньше по времени в сравнении с химическими репеллентами, объяснила врач.

«Кроме того, народные средства могут быть опасны при индивидуальной непереносимости компонентов. Также они не всегда обеспечивают достаточную защиту. Лучше использовать их как дополнение», — добавила Шаповалова.

15 апреля технолог-разработчик косметического бренда Aravia Laboratories Анастасия Лихошерст рассказала «Известиям», что весной и летом активное солнце может серьезно повредить волосы. Ультрафиолетовые лучи разрушают их структуру, приводя к сухости, ломкости и потере блеска. Она посоветовала использовать солнцезащитный спрей для волос с УФ-фильтрами, который создает защитный барьер.Также нужно носить головные уборы — шляпы, панамы или платки.