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СВР указала на развертывание Европой кампании по подрыву миротворческих усилий Трампа

СВР: разжигатели войны из ЕС пытаются подорвать миротворческие усилия Трампа
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Спецслужбы стран Европы фабрикуют новые обвинения о связях президента США Дональда Трампа с Москвой, развертывая кампанию по подрыву его миротворческих усилий. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Там отметили, что, по поступающей информации, европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий американского лидера.

«Британские и французские спецслужбы настойчиво на­правляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выжи­вания искателей информационной грязи <…> на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных свя­зях с российскими политическими и деловыми кругами», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Париж и Лондон самый большой интерес проявляют к сведениям о проектах американцев с российскими газовыми и нефтяными компаниями.

Уточняется, что эти фальсификации хотят использовать для подрыва политики США и разрушения переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на фоне консультаций в Лондоне у США, Европы и Украины возникли проблемы со сближением позиций сторон по вопросу урегулирования конфликта. Он также отметил, что российская сторона в свою очередь ведет переговоры по разным каналам, которые являются «другим углом» процесса.

Накануне министры иностранных дел Франции и Германии отложили встречу в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что госсекретарь США Марко Рубио должен был приехать в Лондон для встречи с главами МИД, однако отменил свою поездку после высказываний украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.

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