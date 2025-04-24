Песков указал на различие позиций США, Европы и Украины по конфликту

На фоне консультаций в Лондоне у США, Европы и Украины возникли проблемы со сближением позиций сторон по вопросу урегулирования конфликта. Об этом 24 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, как таковых переговоров там не было. Мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторон, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне», — сказал он на брифинге.

Песков отметил, что российская сторона в свою очередь ведет переговоры по разным каналам, которые являются «другим углом» процесса.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в диалоге с Украиной, чем с Россией, договоренности с последней практически достигнуты. Также президент Соединенных Штатов выразил надежду, что у Москвы и Киева получится договориться.

В тот же день министры иностранных дел Франции и Германии отложили встречу в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что госсекретарь США Марко Рубио должен был приехать в Лондон для встречи с главами МИД, однако отменил свою поездку после высказываний украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.