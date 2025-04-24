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Россияне стали чаще отдавать предпочтения автомобилям премиального сегмента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Покупатели популярных моделей бюджетного и среднего ценовых сегментов в качестве альтернативы нередко рассматривают автомобили и классом выше. Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного экспертами «Авито Авто», поступившие в «Известия» 24 апреля.

Потенциальные владельцы таких массовых моделей, как Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris, чаще всего на вторичном рынке интересуются еще и Kia Rio (7% интереса). В список тех, на которые покупатели обращают внимание, вошли такие модели, как Lada Vesta (5,5%) и Volkswagen Polo (3%). Кроме того, отмечается заметный интерес и к автомобилям более высокого класса. В частности, доля интереса к Toyota Camry с пробегом составляет 6,1%, а к Mercedes-Benz E-класса — 2,2%.

Те, кто ищет на вторичном рынке автомобиль классом выше, например Toyota Camry, в ценовом диапазоне 2,5–3 млн рублей, часто обращают внимание на автомобили с пробегом премиального или околопремиального сегментов, причем интерес вызывают не только аналогичные модели, но и представители сегмента SUV. В списке самых желанных альтернатив оказались Toyota Land Cruiser (5,4%), Mercedes-Benz E-класс (4,8%), Toyota Land Cruiser Prado (4,1%), Kia K5 (4%) и Toyota RAV4 (3,6%).

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«Современный покупатель свободно «перемещается» между вторичным и новым рынками в поисках оптимального предложения. И это вполне рационально: можно выбрать вариант более высокого класса, но более раннего года выпуска или же отдать предпочтение максимально свежему авто, но из более доступного сегмента», — отмечает директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ проведет в Дубае международную конференцию партнеров по экспорту, на которой представит ключевые направления развития бренда Lada на зарубежных рынках.

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