В Московской области выявили завозной случай холеры у туриста

В Московской области выявили случай заболевания холерой у туриста, вернувшегося из Индии. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Завозной случай холеры выявлен в Московской области у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза из неблагополучных по холере стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что заболевание было обнаружено у 40-летнего мужчины, который 21 апреля вернулся на территорию России из Индии. При этом в стране он находился один в период с 11 по 20 апреля. По рассказу мужчины, в Индии он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, а также питался в разных заведениях. Однако после возвращения в Россию почувствовал недомогание и обратился к медикам.

Позже в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора у местного жителя области распознали возбудитель холеры. В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное, также наблюдается положительная динамика выздоровления. В ведомстве добавили, что на данный момент проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее, 17 апреля, Роспотребнадзор опроверг данные о холере в Красноярском крае. В ведомстве отметили, что сообщения подобного характера начали появляться еще в 2022 году. Однако эпидемиологическая ситуация по холере была стабильна и находилась под постоянным контролем санитарных властей, также проводились профилактические мероприятия.