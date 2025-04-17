Роспотребнадзор опроверг данные о холере в Красноярском крае

В Красноярске распространяются фейки о заражении воды холерой. Подобные данные распространяются через мессенджеры и региональные чаты.

В ведомстве отметили, что сообщения подобного характера начали появляться еще в 2022 году. Однако эпидемиологическая ситуация по холере стабильна, находится под постоянным контролем санитарных властей. Специалисты проводят профилактические мероприятия, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Жителей региона призывают проверять информацию в официальных источниках и не распространять ложные сведения.

Ранее сообщалось, что в юго-западной провинции Демократической Республики Конго 143 человека умерли от неизвестной болезни. У инфицированных были обнаружены симптомы гриппа, в том числе высокая температура и сильные головные боли.