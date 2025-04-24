ВС РФ нанесли удар по объектам ракетно-космической промышленности Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по предприятиям ракетно-космической и авиационной промышленности Украины. Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической <…> промышленности Украины», — указано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что российская армия поразила машиностроительную и бронетанковую промышленность противника. Все цели были успешно ликвидированы.

Кроме того, группировка войск «Север» на белгородском направлении уничтожила несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка Сумской области. Противник потерял более 45 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

В этот же день расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили бронированную технику и пикапы, используемые боевиками ВСУ на красноармейском направлении. Кроме того, операторы за всё время своей боевой работы уничтожили сотни единиц техники противника.