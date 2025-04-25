Ход ДНК: в РФ запатентованы генный препарат от ожирения и восстановитель нервов

25 апреля отмечается Международный день ДНК. В этот день в 1953 году в журнале Nature группа ученых опубликовала результаты исследования структуры молекулы ДНК . Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) собрали для «Известий» выдающиеся достижения российских ученых за последние годы , которые показывают, как сейчас развивается эта сфера в нашей стране. Так, уникальный комплекс для редактирования генома позволит подобрать терапию диабета, рака и болезней сердца. А в Институте эпидемиологии создали ДНК-калибратор, который позволит лечить ВИЧ. Открытия в медицине и инжиниринге опережают имеющиеся мировые аналоги , заявили они.

Прогнозирование и подбор лечения

Сотрудники Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова создали новаторский рибонуклеопротеиновый комплекс (РНК-комплекс) для редактирования генома человека .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Изобретение отечественных ученых отличается от ранее известных аналогов эффективностью встраивания РНК-комплекса в ДНК клетки пациента . Это позволяет гораздо продуктивнее изучать модели полигенетических заболеваний, в том числе различные формы диабета, рака и болезней сердца . Разработка упрощает подбор оптимального способа профилактики и лечения, а также позволяет спрогнозировать развитие болезни и определять протокол необходимого лечения .

Сверхбыстрая расшифровка генома

Специалисты компании «ГАММА-ДНК» довели практически до совершенства расшифровку генома человека . Разработанный ими способ безметочного одномолекулярного секвенирования с использованием зарядочувствительного сенсора позволяет всего за четыре часа с точностью более 99,9% выполнить расшифровку генома. При этом способ на два порядка точнее и значительно дешевле, чем его ближайший аналог .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Новый шаг в сдерживании ВИЧ

В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии разработали ДНК-калибратор для быстрой и точной оценки резервуара ВИЧ в организме человека . Резервуар — это совокупность ДНК с вирусом иммунодефицита в клетках-мишенях организма больного ВИЧ, в результате возобновления репликации которой могут возникнуть новые вирусные частицы . По этой причине до сих пор невозможно полное излечение от инфекции. Полученные с помощью калибратора данные помогают прогнозировать наступление болезни и контролировать ее стадии, а также выявлять момент прекращения терапии .

Вакцина против бруцеллеза

В Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии создали новый способ получения рекомбинантного белка для использования в вакцине против бруцеллеза. Это широко распространенное в мире заболевание поражает и животных, и человека. Но людей прививают против бруцеллеза только в случае явной угрозы заражения . Причина тому — риск возникновения побочных эффектов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Поэтому совершенствование технологий профилактики бруцеллеза остается актуальной задачей ученых. Предложенный способ позволяет получить препарат с низким уровнем содержания бактериального эндотоксина, допустимого для применения в инъекциях .

Генетические конструкции для восстановления нервов

Препарат для стимулирования регенерации и нейропротекции нервной ткани разработали в компании «Эйвиджин». Для лечения повреждений нервных волокон специалисты предлагают использовать генную терапию .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Введение непосредственно в место повреждения специфических генов, кодирующих нейропротекторные факторы, показало, что они могут способствовать выживанию нейронов, регенерации аксонов и восстановлению функций ткани. Благодаря оптимизации кодонов в генетических конструкциях достигается повышенная и устойчивая экспрессия нейропротекторных факторов, что обеспечивает улучшение терапевтических результатов .

Лекарство от ожирения

Научно-технологический университет «Сириус» предлагает решить глобальную проблему современности — ожирение с помощью инструментов генной биоинженерии . Одним из эффективных способов является трансформация белых жировых клеток в более способный к расщеплению (катаболически активный) вариант путем их перепрограммирования . Предложенное изобретение представляет упакованный в экспрессионный AAV-вектор вариант нуклеиновой кислоты, кодирующей ген PRDM16.

Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

Согласно исследованиям, проведенным на лабораторных мышах, введение аденоассоциированного вирусного вектора стимулирует трансформацию белой жировой ткани в бурую и приводит к дальнейшему снижению массы млекопитающих . Экспрессионный вектор доставляется в жировую ткань путем инъекции. Инновация может быть использована для профилактики и лечения метаболических нарушений, в частности ожирения .

Сверхбыстрая печать генома