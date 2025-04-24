MG показала молодежный кроссовер с ретрофарами

Британско-китайская марка MG представила кроссовер Cyber X, который позиционируется как модель для молодежи. Он отличается дизайнерским стилем, который не свойственен прочим автомобилям марки, сообщает 24 апреля корреспондент «Известий» с автосалона в Шанхае.

MG Cyber X выделяется необычной передней оптикой. Над диодной полосой располагается убирающаяся вниз светотехника — в стиле японских моделей конца прошлого века. Подробности о технической составляющей пока не раскрываются.

MG Cyber X стал второй моделью марки в «киберлинейке» после электрородстера Cyberster, который уже представлен в России. На стенде MG на мотор-шоу в Шанхае была презентована обновленная версия спорткара, которая получила модернизированные технологии и улучшенный интерьер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

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