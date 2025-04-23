УАЗ «Профи» стал туристическим микроавтобусом

В России может начаться мелкосерийное производство туристического микроавтобуса на базе полноприводного УАЗ «Профи». Об этом «Известиям» 23 апреля сообщил источник в компании «Универсал НН», которая уже построила первый такой микроавтобус.

Девятиместный УАЗ «Турист», созданный пока в единственном экземпляре, с соблюдением всех требований к переоборудованию транспортных средств, сейчас проходит опытную эксплуатацию в Крыму.

По словам источника «Известий», сейчас компания изучает рынок и возможность использования микроавтобуса повышенной проходимости для обслуживания туристов в курортных городах страны. Одним из вариантов использования такого микроавтобуса может быть доставка пассажиров по пересеченной местности и бездорожью к труднодоступным достопримечательностям. В качестве опции УАЗ «Турист» может быть оборудован трансформируемым салоном, адаптированным для перевозки маломобильных пассажиров в креслах-колясках.

Ранее, 15 апреля сообщалось, что Ульяновский автозавод сертифицировал в России линейку коммерческих УАЗ «Профи» в новой модификации с дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).