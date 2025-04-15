Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России

Ульяновский автомобильный завод сертифицировал в России линейку коммерческих УАЗ «Профи» в новой модификации с дизельным двигателем. Модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), документ есть в распоряжении «Известий».

ОТТС позволяет начать массовые продажи на российском рынке. УАЗ получил соответствующие сертификаты на «Профи» с дизельным двигателем 2.0 мощностью 136 л.с. (320 Нм), он идет в связке с механической шестиступенчатой трансмиссией и задним приводом. УАЗ начнет серийное производство дизельных «Профи» в ближайшее время.

Сейчас УАЗ «Профи» доступен с бензиновым 150-сильным бензиновым агрегатом, который сочетается с пятиступенчатой механикой как с задним, так и с полным приводом.

27 марта стало известно, что Ульяновский автозавод в ближайшее время начнет оснащать автомобили нового и старого модельных рядов УАЗ двигателями усовершенствованной конструкции. Улучшенные моторы ЗМЗ 409-го семейства получат модели «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка». В начале апреля на предприятии «Соллерс Производство трансмиссий» началось серийное производство новых механических коробок передач для «УАЗ Профи» и моделей Sollers.