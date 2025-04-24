Костин допустил возможность снижения ключевой ставки ЦБ к концу 2025 года

Существует вероятность, что ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) России постепенно уменьшится к концу 2025 года. Об этом 24 апреля заявил глава ВТБ Андрей Костин во время бизнес-диалога с клиентами.

«Ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем до 19%», — процитировало его ТАСС.

При этом, по мнению Костина, в течение двух последующих лет ключевая ставка будет оставаться достаточно высокой.

25 апреля пройдет очередное заседании совета директоров ЦБ. По словам заместителя председателя правления СДМ-банка, начальник казначейства Эдуард Лушин 21 апреля выразил мнение, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной.