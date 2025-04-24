МЧС увеличило группировку пожарных в Забайкальском крае

В Забайкальском крае увеличена группировка пожарных для контроля ситуации в регионе. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что аэромобильные группировки прибыли в Забайкалье по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова. В двух составах из Хабаровска и Красноярска по 50 пожарных.

«На вооружении огнеборцев всё необходимое оборудование для тушения и мониторинга обстановки. Кроме того, в регион прибыли два самолета Ил-76 МЧС России», — указано в Telegram-канале ведомства.

Накануне в Забайкальском крае был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным МЧС РФ, в регионе наблюдается высокая ветровая нагрузка по отдельным районам с порывами более 20 м/с.

Ранее, 21 апреля, в пресс-службе ведомства сообщили, что в Забайкалье из Хабаровска была также направлена аэромобильная группировка, состоящая из 50 человек и семи единиц техники.