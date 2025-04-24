В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание до +18 градусов в Москве 24 апреля
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 24 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8.
В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, а ночью температура может упасть до +6.
Ожидается северный, восточный с переходом на северо-западный ветер со скоростью 5–11 м/c.
Атмосферное давление составит 744–746 мм ртутного столба.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что дождь и гроза ожидаются в Подмосковье с 18:00 23 апреля до 12:00 24 апреля. Отмечалось, что в дальнейшем ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять–семь градусов.