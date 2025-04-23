Дождь и гроза ожидаются в Подмосковье 23 и 24 апреля
Дождь, местами ливень и гроза ожидаются в Московской области 23–24 апреля. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила в среду, 23 апреля.
Непогода прогнозируется с 18:00 23 апреля до 12:00 24 апреля.
«При грозе — порывы ветра до 15 м/с. В дальнейшем ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5–7 градусов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В МЧС призвали жителей региона быть внимательными на улице.
Накануне в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности был продлен до вечера 24 апреля, пишет РИАМО. Уточнялось, что ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, сообщает «Москва 24».
Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.