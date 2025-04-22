В Москве и Подмосковье продлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
В Москве «оранжевый» уровень погодной опасности продлен до вечера 24 апреля. Об этом Гидрометцентр России сообщил во вторник, 22 апреля.
«Период предупреждения до 21:00 24 апреля — аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.
Ранее в этот день в столичном управлении МЧС предупредили, что 23–24 апреля в столице прогнозируют резкое повышение температуры — столбики термометров поднимутся на 7 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте kp.ru.
Жителей региона призвали проявлять бдительность при нахождении на улице, пишет РИАМО. Рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, а также держаться в тени, пишет «Москва 24».
В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что экстремальная жара для апреля ожидается в Москве во вторник и в среду.
До этого «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды был объявлен с вечера пятницы, 18 апреля, до вторника, 22 апреля.