«Оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары объявлен в столичном регионе

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с вечера пятницы до вторника. Об этом Гидрометцентр РФ сообщает 18 апреля.

«Период предупреждения с 21:00 18 апреля до 21:00 22 апреля — аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области.

Накануне пресс-служба ГУ МЧС России по столице предупредила, что с 18 по 22 апреля прогнозируется аномально жаркая погода, сообщает 360.ru.

В ведомстве призвали жителей столицы надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды и по возможности держаться в тени, сообщается на сайте kp.ru.