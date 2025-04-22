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Синоптик спрогнозировал экстремальную жару в Москве до 23 апреля

Синоптик Ильин: в Москве ожидается экстремальная жара до +27 до 23 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экстремальная жара для апреля ожидается в Москве во вторник и в среду. Об этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал 22 апреля.

«До среды в Москве и в Московской области температура воздуха в дневные часы будет подниматься до +22... +27 градусов. Превышение климатической нормы составит 8–10 градусов. А дальше начнется похолодание», — отметил синоптик в беседе с aif.ru.

Ильин добавил, что в температурных перепадах весной нет ничего сверхъестественного.

«Погода неустойчива. Атмосфера постоянно ищет баланс, поэтому то очень жарко, то очень холодно, поэтому на этой неделе москвичи побывают и в июле, и в апреле, и в марте», — заключил он.

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Ранее в этот день в Гидрометцентре спрогнозировали в столице облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, местами может быть гроза, пишет «Москва 24».

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 2–10 м/c, сообщает РИАМО.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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