СМИ сообщили о выводе США своих военных с базы в сирийской провинции Эль-Хасака
Военный контингент США начинает сворачивать свое присутствие на севере Сирии. Об этом 23 апреля сообщила сирийская газета Al Watan.
«Во второй половине сегодняшнего дня сотни тяжелых грузовиков, принадлежащих силам международной коалиции во главе с США, покинули свои военные базы в окрестностях города Аш-Шаддади на юге провинции Эль-Хасака», — говорится в публикации издания в Telegram-канале.
По данным газеты, колонны направились в сторону иракской границы.
В Пентагоне 18 апреля подтвердили сокращение числа американских военных в Сирии до менее 1 тыс. в ближайшие месяцы. В своем заявлении оборонное ведомство США отметило, что за последние 10 лет Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) добилась значительных успехов.