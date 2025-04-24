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Захарова назвала абсурдом высказывания главы МИД Польши о территориях РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 апреля назвала слова главы дипломатического ведомства Польши Радослава Сикорского о Владивостоке набором абсурдных тезисов.

Ранее в этот же день Сикорский заявил, что Россия никогда «не будет править» в Киеве, Вильнюсе, Риге, Таллине и Кишиневе. Кроме того, он порекомендовал Москве позаботиться о собственных территориях, например, Владивостоке, который он назвал по-китайски — Хайшэньвэй, уточнила «Газета.ru».

«Классический пример, когда человек спорит сам с собой, ожесточенно спорит и надеется победить «оппонента». Набор абсурдных тезисов», — заявила Захарова ТАСС.

Она также отметила, что Сикорскому как главе МИДа натовской страны есть чем заняться. Официальный представитель МИД РФ почеркнула, что Сикорский может обратить внимание на проблему спора соучастников альянса относительно принадлежности Гренландии, обрушение экономики Германии, нестабильную ситуацию в Новой Каледонии из-за провальной политики Франции, нарушение прав человека в Прибалтике и многое другое.

«Без польского МИДа в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС», — подчеркнула Захарова.

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В этот же день Сикорский пообещал поддержать страны НАТО, которые хотят направить войска на Украину, однако сама страна этого делать не будет. Он также отметил, что без Польши невозможно было бы предоставлять Украине помощь, так как большинство западной помощи поступает туда через Польшу.

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