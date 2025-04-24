Доходность денежных фондов превысила средние ставки по вкладам

Средний уровень ставок по вкладам опустился до 19,1%, тогда как доходность Паевых инвестиционных фондов (ПИФ) денежного рынка достигает 21–22%, сообщили «Известиям» в УК «Финам Менеджмент». Инвестиции в денежные фонды могут оказаться на 2–3% прибыльнее, чем в стандартные сберегательные продукты.

Фонды денежного рынка — это разновидность ПИФов (когда средства инвесторов складываются и направляются на покупку активов). Их особенность в том, что они, как правило, зарабатывают на предоставлении валюты (в основном рублей и юаней) крупным игрокам финансового рынка (например, другим банкам) в долг. Доходность таких инвестиций связана с ключевой ставкой и обычно соответствует ей. Считается, что риски вложений в ПИФы денежного рынка минимальны, поскольку деньги не могут «уйти в минус», но доходность весьма волатильна и способна меняться хоть каждый день, однако она будет близка к ключевой.

Доходность денежных ПИФов зависит от уровня ставок межбанковских кредитов в рублях. Для их отслеживания есть отдельный бенчмарк — RUONIA. С начала года этот показатель в среднем был на уровне 21,1%, уточнил аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. По его словам, это нормальный показатель при нынешней ключевой.

При этом доходность вкладов сейчас можно назвать заниженной, ведь они просели на 2 п.п. меньше ставки ЦБ, добавил Владимир Корнев. Банки опускают свои проценты с опережением, но из-за этого инвесторы могут переключиться на другие финансовые инструменты, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Скорее всего, приток средств населения на вклады в ближайшие месяцы несколько замедлится, согласилась Гаянэ Замалеева из «Банки.ру». Особенно это касается обычных розничных клиентов, для которых важно получать максимальную доходность от сберегательных продуктов.



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