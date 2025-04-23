Пожар на площади 200 кв. м произошел в частном доме в Кабардино-Балкарии
Пожар на площади 200 кв. м произошел в одном из частных домов в центральной части Кабардино-Балкарской Республики. Об этом 23 апреля сообщили в главном региональном управлении МЧС РФ.
«В 20:31 (местное время, совпадает с мск. — Ред.) поступило сообщение о том, что в селе Псыгансу по улице Кардангушева произошел пожар в частном домовладении», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в 21:45 пожар на площади 200 кв. м был локализован. На месте происшествия задействованы 36 специалистов МЧС России и противопожарно-спасательной службы, а также восемь единиц техники.
Причина возгорания на данный момент не установлена, добавили в ведомстве.
В московском управлении МЧС сообщили 23 апреля о пожаре на территории «Москва-Сити». Уточнялось, что возгорание произошло из-за воспламенения автомобиля на парковке. Позже в ведомстве заявили, что пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не было. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.