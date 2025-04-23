Пожар на парковке «Афимолл Сити» в Москве ликвидирован

Пожарные службы потушили возгорание на парковке торгового комплекса «Афимолл Сити» на западе Москвы. Об этом 23 апреля сообщили столичном управлении МЧС.

«Пожар ликвидирован на 30 квадратах», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что загорелись материалы на строительной площадке вдоль «Афимолла». Информации о пострадавших нет, эвакуация также не проводилась. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.

О пожаре днем 23 апреля сообщили в московском управлении МЧС России. Тогда говорилось, что возгорание произошло из-за воспламенения автомобиля на парковке.