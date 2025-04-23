На территории Москва-Сити произошел пожар из-за воспламенения автомобиля на парковке. Об этом 23 апреля сообщило московское управление МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной. По прибытию на пожарно-спасательных подразделений происходит горение автомобиля на парковке административного здания», — сообщает ведомство.

Специалисты ведомства начали работы по тушению огня.

На видеокадрах с места события видно, что у входа на станцию «Деловой центр» рядом с торговым комплексом «Афимолл» наблюдается серьезное задымление. Из административного здания валит густой черный дым.

20 апреля источник «Известий» сообщил, что пожар произошел внутри грузинского ресторана «ДжонДжоли» на Пятницкой улице в Москве. В пресс-службе МЧС рассказали, что возгорание произошло из-за вспышки жировых отложений в мангале при приготовлении пищи. В результате происшествия никто не пострадал.