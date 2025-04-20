В центре Москвы загорелся ресторан
Пожар произошел внутри грузинского ресторана «ДжонДжоли» на Пятницкой улице в Москве. Об этом 20 апреля сообщил источник «Известий».
В пресс-службе МЧС «Известиям» рассказали, что возгорание произошло из-за вспышки жировых отложений в мангале при приготовлении пищи.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, на месте работают пожарные.
3 апреля в Москве произошел пожар в ресторане «Фергана» на Павелецкой площади, пострадавших в результате ЧП нет. Позже стало известно, что возгорание началось в вентиляционных коробах здания.