Пожар охватил ресторан на Павелецкой площади в Москве

В Москве произошел пожар в ресторане «Фергана» на Павелецкой площади, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание вентиляционных коробов ресторана «Фергана», — указали в ведомстве.

Площадь пожара составила 20 кв. м, сейчас огонь уже ликвидирован. Находившиеся в здании люди успели сами покинуть его до приезда спасателей.

В этот же день в многоэтажном доме на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Санкт-Петербурга загорелась квартира. К ликвидации пожара было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших и площадь горения не уточнялись.