В Италии допустили участие страны в миссии ООН на Украине при согласии РФ
Италия согласится участвовать в потенциальной миссии ООН на Украине только при условии одобрения со стороны России. Об этом 23 апреля заявил глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.
Он отметил, что для организации военной миссии под эгидой ООН необходимо провести голосование в Совете Безопасности ООН.
«В таком случае Италия будет готова участвовать в такой военной миссии, но только для этого нужно найти согласие с Россией», — заявил он в интервью опубликованном на YouTube-канале телеканала.
Газета Financial Times со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщила 3 апреля, что европейские страны рассматривают возможность использования структур управления НАТО при развертывании миротворческих сил на Украине.
В этот же день депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил «Известиям», что использование структур управления НАТО при отправке контингента на Украину будет расцениваться как агрессивное действие со стороны Североатлантического альянса. Также, по его словам, это будет считаться вторжением в сферу государственных интересов РФ и каждое такое подразделение немедленно станет приоритетной целью для Российской армии.