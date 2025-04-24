Гинеколог предупредил о серьезных причинах боли внизу живота у женщин

Боли внизу живота у женщин могут указывать на наличие серьезных гинекологических заболеваниях, требующих своевременной медицинской помощи. Игнорировать такой симптом ни в коем случае нельзя. Об этом 24 апреля «Известиям» рассказал гинеколог-хирург Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Максим Войнов.

«Иногда такой симптом может быть связан с временными или неопасными состояниями, но зачастую это сигнал о серьезных гинекологических проблемах. Пренебрежение такими болями может привести к опасным осложнениям», — предупредил Войнов.

Так, по его словам, частыми источниками болей внизу живота являются такие заболевания, как эндометриоз, воспалительные процессы матки и придатков, кисты яичников и миома матки.

Врач объяснил, что эндометриоз характеризуется разрастанием ткани, подобной слизистой оболочке матки, за ее пределами. Симптомы включают: интенсивные боли, болезненные менструации и дискомфорт при половом акте. Кисты яичников могут протекать бессимптомно, но при их разрыве или перекруте возникают резкие боли. Миома матки — доброкачественная опухоль, которая может вызывать боли, кровотечения и чувство тяжести.

К воспалительным заболеваниям органов малого таза (ВЗОМТ) относятся инфекции матки, яичников или фаллопиевых труб. Такие патологии сопровождаются болями, повышением температуры и общим недомоганием.

«Аденомиоз — еще одно опасное состояние, при котором ткань эндометрия прорастает в мышечный слой матки, вызывая боли и обильные кровотечения. Стоит также упомянуть про спаечную болезнь — это формирование спаек после операций или воспалений, которые могут приводить к болевым ощущениям и нарушению функции органов», — добавил специалист.

По его словам, без надлежащего лечения эти заболевания могут перерасти в хронические состояния или привести к необходимости хирургического вмешательства. Кроме того, важно понимать, что, помимо болей, эти патологии представляют риск для репродуктивного здоровья — если их не выявить своевременно, они могут стать причиной бесплодия. Ранняя диагностика и терапия помогают сохранить шансы на материнство.

Отдельно врач рассказал про острую боль в нижней части живота — она может указывать на такие серьезные состояния, как внематочная беременность — опасное состояние, при котором плодное яйцо развивается вне матки, апоплексия яичника — разрыв кисты яичника с выраженным болевым синдромом и/или внутрибрюшным кровотечением, некроз миоматозного узла — угрожающее осложнение при миоме, острые инфекции — запущенное воспаление может привести к абсцессу или сепсису.

«Если боль сопровождается дополнительными симптомами, такими как кровотечение, высокая температура или резкая слабость, необходимо немедленно обратиться к специалисту. Даже если боль не вызывает серьезного беспокойства, консультация врача поможет избежать возможных осложнений и сохранить здоровье», — резюмировал Войнов.

Ранее, 8 марта, гинеколог медцентра доктора Александровского Владимир Комагоров рассказал «Известиям» о методе для диагностики и лечения внутриматочных патологий. По его словам, гистероскопия — одна из самых информативных и эффективных процедур для диагностики и лечения внутриматочных патологий. Метод позволяет осмотреть полость матки и прицельно удалить патологические образования, избежав более травматичных операций.