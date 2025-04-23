Рубио заявил о лучшем понимании позиции РФ после переговоров по Украине

США стали лучше понимать позицию России в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 23 апреля заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Я бы сказал, что мы участвуем в том, чтобы понять, какова позиция России,— теперь мы лучше понимаем это, потому что мы действительно поговорили с ними после трех лет молчания», — заявил он в интервью порталу The Free Press.

По словам Рубио, в настоящее время Соединенные Штаты пытаются понять, насколько далеки позиции РФ и Украины по вопросу мирного урегулирования. Он выразил мнение, что взгляды сторон в итоге могут оказаться непримиримыми.

В том же интервью Рубио заявил, что при недостаточном прогрессе в переговорах по поводу украинского кризиса США переключат свое внимание на другие приоритетные направления. По его словам, Штаты сделал всё возможное и вложили в урегулирование много времени и энергии на самых высоких уровнях правительства.