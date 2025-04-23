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В США призвали Украину серьезно отнестись к угрозам о выходе из переговоров

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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Украине следует серьезнее относиться к угрозам США о выходе из переговоров по урегулированию конфликта, а также не рассчитывать на помощь Европейского союза (ЕС). Об этом 23 апреля сообщил экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, заявления администрации Трампа о возможном выходе из переговорного процесса говорят о «разочаровании» Белого дома. При этом он выразил мнение, что возможное прекращение огня «не сулит Украине ничего хорошего».

«Я считаю, что это опасная позиция для Украины, потому что если Трамп отзовет американскую военную поддержку, являющуюся реальной возможностью, то Украина должна рассчитывать на то, что европейцы компенсируют разницу», — цитирует его агентство УНИАН в Telegram-канале.

Болтон подчеркнул, что в Европе с риторикой справляются лучше, чем с исполнением.

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Ранее в этот день госсекретарь США Марко Рубио сообщил об изменении приоритетов Вашингтона при недостаточном прогрессе в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, Штаты сделали всё возможное и вложили в урегулирование много времени и энергии на самых высоких правительственных уровнях. При этом Рубио уточнил, что американская сторона продолжит способствовать достижению мирного урегулирования, «пока существует реалистичный путь вперед».

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если в Москве и Киеве не воспримут идеи американской стороны. По его словам, Штаты выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению.

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