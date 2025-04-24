Брачные вузы: семьи студентов получат приоритетное право на общежитие

Закрепить приоритетное право для «семейных» студентов на получение комнаты в общежитии предлагается на федеральном уровне. Такой законопроект должен внести в Госдуму 24 апреля комитет по молодежной политике. Сейчас около 60% студентов хотели бы вступить в брак и завести детей, но они в основном не имеют жилья, где могли бы жить с членами семьи, отмечают авторы документа. Сейчас решение о выдаче отдельных комнат студенческим семьям вузы принимают самостоятельно — на основании локальных нормативных актов. Но эксперты отмечают, что только предоставления общежития недостаточно — эта мера должна дополняться созданием инфраструктуры при вузах, например, яслей, комнат матери и ребенка, комнат для кормления. О том, какие еще меры помощи студентам содержит законопроект, — в материале «Известий». Неодиноким предоставляется общежитие

Сегодня только 3,3% студентов состоят в браке, хотя, согласно опросам, около 60% хотели бы завести семью, следует из данных Института изучения детства, семьи и воспитания, которые представлены в пояснительной записке к законопроекту. В случае его принятия студенческие семьи получат приоритетное право на получение жилья и смогут жить в нем, даже если супруги учатся в разных университетах, сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сейчас основания для признания студентов нуждающимися в общежитии закрепляются в локальных правовых актах вузов. Это «может приводить к нарушению прав отдельных групп обучающихся», г оворится в пояснительной записке. Авторы документа отметили, что методические рекомендации Минобрнауки от 5 сентября 2023 года предполагают выделение отдельного жилья студенческим семьям, но не закрепляют за учащимися преимущественного права на его получение.

«Законопроект меняет данный принцип на более социально ориентированный: жилое помещение в общежитии становится свободным только при отсутствии нуждающихся семейных студентов », — говорится в документе.

Контролировать выдачу жилых помещений в общежитиях, согласно поправкам, будут Минобрнауки и Минпросвещения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Министерство образования и науки замечаний и предложений по законопроекту не имеет, говорится в письме ведомства в аппарат комитета (есть у «Известий»).

Дополнительно там сообщили, что Минобрнауки России раз в полгода проводит мониторинг мер по поддержке студенческих семей. Согласно последнему такому мониторингу (проводился в февраля 2025 года), в вузах обучается более 25 700 студенческих семей, из них с детьми — 5615 семей. Но в общежитиях проживает всего 2340 семей и более 1,1 тыс. обучающихся, воспитывающих детей в одиночку.

Инициатива по предоставлению студенческим семьям жилья в общежитии в приоритетном порядке повлияет на укрепление института брака и поднимет рождаемость, уверен директор научно-прикладного центра «Демографические стратегии» Финансового университета при правительстве РФ Сергей Чесноков. Но эксперт отметил, что одной этой меры недостаточно.

— Она должна дополняться масштабной инфраструктурой: при вузах должны создаваться ясли, комнаты матери и ребенка, комнаты для кормления, службы психологической поддержки, — сказал он.

При этом демограф Елена Егорова отметила, что на формирование семей огромное влияние оказывает экономическая ситуация в стране, и назвала выделение комнат в общежитиях студенческим семьям лишь одной из мер поддержки, тогда как, по ее мнению, необходим целый их комплекс.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

При этом еще одна мера поддержки, в частности, разработана Минтрудом по поручению президента России. В январе 2025 года ведомство вывесило на общественное обсуждение законопроект, в котором пособие для студенток по беременности и родам рассчитывалось бы в зависимости от прожиточного минимума в регионах. Так, размер пособия в разных субъектах Федерации может составить от 74 900 до 235 400 рублей.

Что думают в университетах

Опрошенные «Известиями» представители университетов отреагировали на инициативу по-разному.

— По закону в первоочередном порядке места предоставляются студентам-сиротам, студентам-инвалидам первой и второй групп, инвалидам с детства или вследствие военной травмы. Расширять этот круг представляется нецелесообразным, особенно без увеличения числа мест в общежитиях , — сказал исполняющий обязанности ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.

А ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Николай Промыслов заявил, что вуз поддерживает предлагаемую меру поддержки студенческих семей.

— Современные экономические реалии, особенно высокие цены на аренду жилья в Москве, делают студенческие общежития доступной возможностью для молодых семей остаться вместе и сосредоточиться на учебе, — отметил он. — Поддержка таких студентов — это вклад не только в их личное благополучие, но и в укрепление семейных ценностей в российском обществе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отсутствие собственного жилья может стать серьезным препятствием к созданию семьи и тем более рождению детей в таком браке, признала доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Ольга Рыбакова.

— Предлагаемый законопроект позволит создать максимально комфортные условия для студентов, совмещающих обучение с семейными обязанностями, — полагает она.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого предложение оценивать не стали, но сообщили, что в его студенческом городке проживает около 10 тыс. обучающихся, в том числе 14 молодых семей.

— Семейным парам предоставляется отдельное жилое помещение, все запросы удовлетворены, — сказал директор студенческого городка СПбПУ Вячеслав Ольшевский. — При увеличении количества семей обучающихся мы готовы предоставить отдельные комнаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Законопроект закрепляет за вузами обязанность «обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии», определенных для проживания с семьями. «Публичность данной информации сделает наличие таких помещений преимуществом образовательной организации для уже семейных абитуриентов или только планирующих семью», — говорится в пояснительной записке.

Нехватка мест в общежитиях

По состоянию на сентябрь 2023 года в университетах, имеющих жилой фонд, не было обеспечено около 13% нуждающихся — это около 128 тыс. учащихся по очным программам, сообщалось в пояснительной записке.

— Желающих получить общежитие всегда больше, чем мест, отметил Артем Метелев. — Важно, чтобы правила их предоставления были прозрачны и понятны каждому студенту. Для этого на федеральном уровне будут утверждены четкие критерии нуждаемости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Так, вузы смогут прекращать договор найма, если студент больше трех месяцев не появлялся без уважительной причины.

— По предварительной оценке, это позволит освободить десятки тысяч мест, которые сейчас занимают «мертвые души» — вместо них на жилье смогут претендовать по-настоящему нуждающиеся студенты, а также ребята, которые живут далеко , — сказал депутат.

Внесение изменений позволит создать единый базовый подход к порядку предоставления мест в общежитиях, в том числе определению нуждаемости в жилом помещении, и создаст условия для повышения эффективности использования мест в общежитиях, что позволит обеспечить жилыми помещениями наибольшее число нуждающихся, подчеркивают авторы документа.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

«Известия» направили запрос в Минобрнауки с просьбой сообщить, сколько мест не хватает в общежитиях вузов.

Летом прошлого года министр образования и науки Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю предложил предоставлять общежития малоимущим или находящимся в трудной жизненной ситуации студентам.