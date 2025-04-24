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Брачные вузы: семьи студентов получат приоритетное право на общежитие

Оно будет закреплено на федеральном уровне, а сейчас условия определяют учебные заведения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Закрепить приоритетное право для «семейных» студентов на получение комнаты в общежитии предлагается на федеральном уровне. Такой законопроект должен внести в Госдуму 24 апреля комитет по молодежной политике. Сейчас около 60% студентов хотели бы вступить в брак и завести детей, но они в основном не имеют жилья, где могли бы жить с членами семьи, отмечают авторы документа. Сейчас решение о выдаче отдельных комнат студенческим семьям вузы принимают самостоятельно — на основании локальных нормативных актов. Но эксперты отмечают, что только предоставления общежития недостаточно — эта мера должна дополняться созданием инфраструктуры при вузах, например, яслей, комнат матери и ребенка, комнат для кормления. О том, какие еще меры помощи студентам содержит законопроект, — в материале «Известий».

Неодиноким предоставляется общежитие

Сегодня только 3,3% студентов состоят в браке, хотя, согласно опросам, около 60% хотели бы завести семью, следует из данных Института изучения детства, семьи и воспитания, которые представлены в пояснительной записке к законопроекту. В случае его принятия студенческие семьи получат приоритетное право на получение жилья и смогут жить в нем, даже если супруги учатся в разных университетах, сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

кольца
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сейчас основания для признания студентов нуждающимися в общежитии закрепляются в локальных правовых актах вузов. Это «может приводить к нарушению прав отдельных групп обучающихся», говорится в пояснительной записке. Авторы документа отметили, что методические рекомендации Минобрнауки от 5 сентября 2023 года предполагают выделение отдельного жилья студенческим семьям, но не закрепляют за учащимися преимущественного права на его получение.

«Законопроект меняет данный принцип на более социально ориентированный: жилое помещение в общежитии становится свободным только при отсутствии нуждающихся семейных студентов», — говорится в документе.

Контролировать выдачу жилых помещений в общежитиях, согласно поправкам, будут Минобрнауки и Минпросвещения.

Ключи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Министерство образования и науки замечаний и предложений по законопроекту не имеет, говорится в письме ведомства в аппарат комитета (есть у «Известий»).

Дополнительно там сообщили, что Минобрнауки России раз в полгода проводит мониторинг мер по поддержке студенческих семей. Согласно последнему такому мониторингу (проводился в февраля 2025 года), в вузах обучается более 25 700 студенческих семей, из них с детьми — 5615 семей. Но в общежитиях проживает всего 2340 семей и более 1,1 тыс. обучающихся, воспитывающих детей в одиночку.

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Инициатива по предоставлению студенческим семьям жилья в общежитии в приоритетном порядке повлияет на укрепление института брака и поднимет рождаемость, уверен директор научно-прикладного центра «Демографические стратегии» Финансового университета при правительстве РФ Сергей Чесноков. Но эксперт отметил, что одной этой меры недостаточно.

Она должна дополняться масштабной инфраструктурой: при вузах должны создаваться ясли, комнаты матери и ребенка, комнаты для кормления, службы психологической поддержки, — сказал он.

При этом демограф Елена Егорова отметила, что на формирование семей огромное влияние оказывает экономическая ситуация в стране, и назвала выделение комнат в общежитиях студенческим семьям лишь одной из мер поддержки, тогда как, по ее мнению, необходим целый их комплекс.

Общежитие
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

При этом еще одна мера поддержки, в частности, разработана Минтрудом по поручению президента России. В январе 2025 года ведомство вывесило на общественное обсуждение законопроект, в котором пособие для студенток по беременности и родам рассчитывалось бы в зависимости от прожиточного минимума в регионах. Так, размер пособия в разных субъектах Федерации может составить от 74 900 до 235 400 рублей.

Что думают в университетах

Опрошенные «Известиями» представители университетов отреагировали на инициативу по-разному.

По закону в первоочередном порядке места предоставляются студентам-сиротам, студентам-инвалидам первой и второй групп, инвалидам с детства или вследствие военной травмы. Расширять этот круг представляется нецелесообразным, особенно без увеличения числа мест в общежитиях, — сказал исполняющий обязанности ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.

А ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Николай Промыслов заявил, что вуз поддерживает предлагаемую меру поддержки студенческих семей.

Современные экономические реалии, особенно высокие цены на аренду жилья в Москве, делают студенческие общежития доступной возможностью для молодых семей остаться вместе и сосредоточиться на учебе, — отметил он. — Поддержка таких студентов — это вклад не только в их личное благополучие, но и в укрепление семейных ценностей в российском обществе.

Студенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отсутствие собственного жилья может стать серьезным препятствием к созданию семьи и тем более рождению детей в таком браке, признала доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Ольга Рыбакова.

— Предлагаемый законопроект позволит создать максимально комфортные условия для студентов, совмещающих обучение с семейными обязанностями, — полагает она.

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В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого предложение оценивать не стали, но сообщили, что в его студенческом городке проживает около 10 тыс. обучающихся, в том числе 14 молодых семей.

— Семейным парам предоставляется отдельное жилое помещение, все запросы удовлетворены, — сказал директор студенческого городка СПбПУ Вячеслав Ольшевский. — При увеличении количества семей обучающихся мы готовы предоставить отдельные комнаты.

общежитие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Законопроект закрепляет за вузами обязанность «обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии», определенных для проживания с семьями.

«Публичность данной информации сделает наличие таких помещений преимуществом образовательной организации для уже семейных абитуриентов или только планирующих семью», — говорится в пояснительной записке.

Нехватка мест в общежитиях

По состоянию на сентябрь 2023 года в университетах, имеющих жилой фонд, не было обеспечено около 13% нуждающихся — это около 128 тыс. учащихся по очным программам, сообщалось в пояснительной записке.

— Желающих получить общежитие всегда больше, чем мест, отметил Артем Метелев. — Важно, чтобы правила их предоставления были прозрачны и понятны каждому студенту. Для этого на федеральном уровне будут утверждены четкие критерии нуждаемости.

студенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Так, вузы смогут прекращать договор найма, если студент больше трех месяцев не появлялся без уважительной причины.

По предварительной оценке, это позволит освободить десятки тысяч мест, которые сейчас занимают «мертвые души» — вместо них на жилье смогут претендовать по-настоящему нуждающиеся студенты, а также ребята, которые живут далеко, — сказал депутат.

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Внесение изменений позволит создать единый базовый подход к порядку предоставления мест в общежитиях, в том числе определению нуждаемости в жилом помещении, и создаст условия для повышения эффективности использования мест в общежитиях, что позволит обеспечить жилыми помещениями наибольшее число нуждающихся, подчеркивают авторы документа.

общежитие
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

«Известия» направили запрос в Минобрнауки с просьбой сообщить, сколько мест не хватает в общежитиях вузов.

Летом прошлого года министр образования и науки Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю предложил предоставлять общежития малоимущим или находящимся в трудной жизненной ситуации студентам.

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