Бессент раскритиковал политику Всемирного банка по отношению к Китаю

Глава министерства финансов США Скотт Бессент 23 апреля заявил, что Всемирному банку следует перестать выдавать займы Китаю на правах «развивающейся страны».

«[Всемирный] банк должен установить четкие сроки выхода из категории стран, которые уже давно соответствуют критериям выхода из категории. Относиться к Китаю — второй по величине стране в мире — как к развивающейся стране абсурдно», — заявил он в своей речи к институту международных финансов в Вашингтоне.

Бессент также подчеркнул, что Всемирному банку следует обратить внимание на валютную политику КНР, которую он назвал искажающей и непрозрачной.

Глава министерства финансов США указал на то, что текущая экономическая модель Китая ориентирована на экспорт, что вредит не только самому Пекину, но и всему миру.

22 апреля глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином является неустойчивым, и в скором времени может произойти его деэскалация. При этом он отметил, что официальные переговоры между США и Китаем еще не начались. По его мнению, они будут достаточно тяжелыми.