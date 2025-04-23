МИД запретил въезд в Россию ряду членов парламента Великобритании

Россия ввела ответные персональные санкции в отношении членов парламента Великобритании и запретила им въезд на территорию РФ. Об этом 23 апреля сообщили на сайте российского Министерства иностранных дел.

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона <...> принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда членов парламента Великобритании», — говорится в заявлении.

В этот список вошел 21 представитель британского парламента. Уточняется, что российская сторона продолжит работу над расширением перечня.

Согласно публикации, «враждебные заявления и голословные обвинения» со стороны членов британского парламента потворствуют враждебному курсу Лондона, а также используются противниками взаимоуважительного диалога с Москвой с целью подорвать фундамент двустороннего сотрудничества. В МИДе уточнили, что в России внимательно отслеживают соответствующую риторику.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 1 апреля сообщила об обсуждении Евросоюзом введения 17-го пакета санкций против России. По ее словам, уже существует ясный консенсус, который подтверждает необходимость принятия рестрикций.